Fluminense vence o Red Bull Bragantino e segue vivo na luta contra o rebaixamento

Com gol de Kauã Elias no fim do primeiro tempo, o Fluminense derrotou o Red Bull Bragantino em pleno Estádio Nabi Abi Chedid na manhã deste domingo, 28, pelo placar de 1 a 0.

O JOGO

A partida foi bastante truncada no começo e com poucas chances claras de gol. Apesar de esta jogando no Nabizão, os mandantes quase não ameaçou a meta defendida por Fábio, e terminaram o primeiro tempo sem acertar um finalização em direção ao gol.

Por sua vez, os visitantes, que tiveram muitas dificuldades no início do jogo, foram entrando e controlaram as ações a partir dos 30 minutos. Justamente neste momento de crescimento, o Flu conseguiu abrir vantagem aos 43 através de Kauã Elias, que aproveitou belíssima assistência de Ganso.

Após o primeiro tempo de pouca inspiração, o Massa Bruta voltou para a etapa complementar com algumas alterações e dominou as ações nos primeiros 15 minutos. O lance mais perigoso aconteceu aos cinco, quando Eric Ramires acertou uma bola na trave, proporcionando a primeira grande chance clara de gol do clube local no jogo.

O time carioca suportou bem a pressão adversária e conseguiu segurar o resultado. Teve alguns contra ataques à sua disposição, mas não teve sucesso, e com isso, o 1 a 0 prevaleceu no placar até o fim.

AGENDA DO RED BULL BRAGANTINO E DO FLUMINENSE

O Braga e o Flu voltam a campo no meio da semana para a disputa dos jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na quarta-feira, 31, o Massa Bruta vai encarar o Athletico na Ligga Arena, às 19 horas, enquanto o Tricolor Carioca, no mesmo horário na quinta-feira, 1, visitará o Juventude.