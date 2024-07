Bordão de narrador da Globo confunde a web após prova de Rayssa: ‘Você é ridícula’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A frase “você é ridícula” ficou entre os termos mais mencionados no X na manhã deste domingo (28) e provocou confusão. Trata-se de um conhecido bordão do narrador da Globo Everaldo Marques, que usou para elogiar a skatista Rayssa Leal na Olimpíada de Paris. Alguns internautas não gostaram e acreditaram que pudesse ser uma crítica do locutor.

Marques comandou a transmissão da Globo na prova classificatória do skate street feminino, na qual Rayssa carimbou sua vaga para a final. O narrador colocou toda a sua emoção após uma manobra que rendeu a maior nota da história do Brasil na modalidade.

“A melhor manobra da competição até agora. Sobe para o quarto lugar. Praticamente garantida na final sob pressão. Ela não deixa para ninguém. Rayssa Leal, você é ridícula!”, disse o narrador.

No X, a expressão causou desconforto em alguns telespectadores. “A Globo fala muito em não fazer bullying, e pratica com esse bordão”, escreveu um usuário identificado como Aldo. “De onde que surgiu esse bordão ‘você é ridícula’? Isso não tem sentido nenhum”, criticou Leonardo Stoffels. “Não achei legal esse ‘você é ridícula’, porém torcendo pela nossa fadinha! Vai Rayssa!”, escreveu @mysticsun27.

Fãs do locutor responderam com deboche àqueles que pareciam não conhecer o bordão. “Sempre que o Everaldo solta um ‘você é ridícula’, chove de gente que não entende a referência”, comentou Amado Junior. “O ano é 2050, Everaldo Marques, um ancião da narração esportiva, com seu eterno bordão ‘você é ridícula’, e o brasileiro médio ainda vai achar que é uma crítica”, debochou Maicon.

Como surgiu o bordão ‘você é ridículo’?

Essa não é a primeira vez que o bordão de Everaldo Marques causa estranheza entre aqueles que não acompanham transmissões esportivas. Em 2017, quando ainda trabalhava na ESPN, ele narrou o Super Bowl daquele ano, cuja atração do intervalo foi a cantora Lady Gaga.

Os fãs da artista que acompanhavam a transmissão não entenderam nada ao verem o locutor “xingá-la”. “Palmas, palmas, palmas, o Tocantins inteiro para você, Lady Gaga, você é ridícula”, disse Marques, que também se tornou um dos assuntos mais comentados do X na ocasião.

Em entrevista ao UOL, o funcionário da Globo explicou que o bordão surgiu de uma expressão em inglês. “Lá nos Estados Unidos eles usam esse ‘ridiculous’ como uma coisa fora do padrão, acima da média, de um nível muito alto”, justificou.