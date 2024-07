As belezas e histórias do Parque do Amor em Lima, no Peru

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Esta semana, o videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, também se passa na região de Miraflores, um charmoso local de Lima, no Parque do Amor, ponto turístico visitado por pessoas de todo o mundo.

Segundo Kennedy, o Parque tem uma atmosfera romântica e cenários de tirar o fôlego. Como todo bom turista, ele não perdeu tempo e foi ao local para ouvir novas histórias. Na oportunidade, ele conversou com pessoas de outros países e mostrou, com exclusividade, um dos locais mais fotografados por youtubers do mundo inteiro. Um animado casal chileno fez questão de enaltecer o amor no espaço turístico, enquanto outra turista destacou a paz transmitida pela praça. “Os mosaicos, os formatos”, explicou.

Ao andar pelo espaço, Santos mostrou um local semelhante ao Lago do Amor, onde os casais colocam cadeados com seus nomes.

Inaugurado em 1993, o parque destaca-se pela famosa escultura “El Beso”, de Víctor Delfín, que representa um casal apaixonado. Este monumento é um dos pontos mais fotografados do local, simbolizando o amor em sua forma mais pura.

Os jardins do parque são adornados com mosaicos coloridos que lembram o famoso Parque Güell, de Gaudí, em Barcelona. Frases românticas escritas nos muros de mosaico representam o clima de paixão que toma conta do ambiente.

Assista ao vídeo: