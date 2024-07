Ao lado de Gladson, Zé Luiz é oficializado candidato a prefeito de Mâncio Lima

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A noite do último sábado, 27, em Mâncio Lima, foi palco de uma grande festa da democracia com a convenção do Progressistas (PP), que oficializou Zé Luiz como candidato a prefeito e Andinho- União Brasil, como vice. O evento contou com a presença especial do governador Gladson CamelI e reuniu cerca de três mil pessoas na cidade mais ocidental do Brasil.

“O que nós precisamos, de fato, é ter compromisso com essa população. Eu vou estar nesta campanha como se fosse a minha campanha, pois eu confio no Zé Luiz. Não percam a esperança, nós precisamos estar unidos numa campanha limpa com essas pessoas que têm um compromisso com esse povo”, disse o governador Gladson Cameli.

A aliança encabeçada pelo Progressistas, conta ainda com o apoio do União Brasil, Republicanos, Podemos, PSD e Solidariedade, somando cerca de 70 candidatos a vereador. Além do governador Gladson e da vice Mailza Assis, Zé Luiz e Andinho já contam com o apoio de 7 deputados federais, 2 senadores, 12 deputados estaduais, 8 vereadores do município, além do prefeito Isaac Lima.

“Hoje estamos vivenciando um momento histórico com uma aliança política jamais vista na história do município e celebrando a maior convenção de todos os tempos. Ter o apoio do nosso governador Gladson Cameli muito me honra e juntos trabalharemos em prol do desenvolvimento de Mâncio Lima, cuidando de cada cidadão”, disse Zé Luiz.

Estiveram presentes, além do governador Gladson, o Senador Alan Rick, os deputados federais Zezinho Barbary, Eduardo Veloso, Roberto Duarte e Coronel Ulissys e os deputados estaduais Nicolau Júnior, Maria Antonia, Clodoaldo Rodrigues, Marcus Cavalcante, Manoel Morais, o prefeito Isaac Lima e vereadores.