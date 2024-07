Advogada é presa suspeita de envolvimento com facção no Pará

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Civil do Pará (PCPA) fez a prisão de uma advogada, que não teve o nome divulgado, na casa dela, no bairro da Marambaia, em Belém. A ação foi em função ao cumprimento de mandado expedido pela justiça de Rondon do Pará, sudeste paraense.

Segundo as investigações, ela é suspeita de ter envolvimento com organização criminosa, inclusive, com existência de prova por meio de áudio em que ela encomenda a morte de um homem.

Em depoimento para a PC da seccional do Guamá, em Belém, a advogada negou todas as acusações existentes contra ela.

Anúncios

Estiveram na unidade policial as Comissões da Coordenadoria da Mulher Advogada e de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Pará, Seção Pará (OAB-PA), que não se pronunciaram.