Vídeo: Datena é confirmado candidato do PSDB e xinga opositores

José Luiz Datena, apresentador e candidato à Prefeitura de São Paulo, enfrentou protestos durante a convenção do PSDB que confirmou sua candidatura, com José Aníbal como vice. Na manhã deste sábado, 27 de julho, Datena deixou o evento após confrontar militantes que o hostilizavam do lado de fora da Assembleia Legislativa de São Paulo.

Em um vídeo divulgado por Guilherme Amado, colunista do Metrópoles, Datena chamou os manifestantes de “vagabundos do car*lho” ao entrar no carro para ir embora. Momentos antes, ele também os xingou de “bando de filho da p*ta”.

Os opositores do PSDB, liderados por Fernando Alfredo, ex-presidente do partido em São Paulo, atacaram Datena durante a convenção. Alfredo apoiava a adesão do partido ao prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e lançou uma candidatura contra o apresentador. Mesmo assim, a federação PSDB-Cidadania confirmou nessa sexta-feira, 26 de julho, Datena como candidato.

⏯ Vídeo: “vagabundos do caralho”, diz Datena sobre tucanos dissidentes

Alvo de protestos na convenção do PSDB que confirmou sua candidatura à Prefeitura de São Paulo, com José Aníbal de vice, o apresentador José Luiz Datena deixou o evento no fim da manhã deste sábado (27/7)… pic.twitter.com/isKv7M90Pk

— Metrópoles (@Metropoles) July 27, 2024



Promessas inusitadas: Datena de cueca na TV

Durante uma transmissão ao vivo, Datena prometeu apresentar um programa de cueca se Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, fosse preso. “Se o cara (Trump) for preso eu apresento o programa de cueca como naquele Brasil e Alemanha”, afirmou o apresentador.

Essa não foi a primeira vez que Datena fez uma promessa desse tipo. Em 2014, ele cumpriu uma aposta semelhante após a Seleção Brasileira ser eliminada pela Alemanha na Copa do Mundo com a goleada de 7 a 1.

Donald Trump foi condenado por fraude financeira ao ocultar um pagamento de US$ 130 mil (R$ 680 mil) para silenciar a atriz pornô Stormy Daniels durante a eleição de 2016, na qual derrotou Hillary Clinton, do Partido Democrata. A decisão foi unânime e Trump foi declarado culpado em todas as 34 acusações.