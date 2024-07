Trio é preso com duas armas de fogo e um simulacro na capital

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Três indivíduos foram presos por porte ilegal de arma de fogo pela Polícia Militar, sendo que um deles estava com uma arma que já tinha sido apreendida em outra ocorrência. A prisão ocorreu na noite dessa sexta-feira, 26, na rua Praia do Jordão, no loteamento Praia do Amapá, em Rio Branco.

O grupamento tático do 2° BPM estava realizando patrulhamento no bairro Taquari quando foram ouvidos vários tiros em uma rua no loteamento Praia do Amapá. Os militares pediram reforços de mais duas guarnições.

Ao chegarem ao local, as guarnições fizeram um cerco tático e avistaram os três homens nos fundos de uma residência, cada um com uma arma. Os suspeitos não tiveram oportunidade de fuga e foram abordados no local.

Na abordagem, foi confirmado o porte ilegal de arma de fogo, sendo duas pistolas calibre 9mm, além de um simulacro de pistola, 12 munições 9mm e uma embalagem com 10 munições calibre .38. Também foram encontrados dois rádios comunicadores.

As equipes identificaram os indivíduos e as armas, constatando que uma das armas já tinha sido apreendida pela Polícia Militar em uma ocorrência anterior. O proprietário da arma registrada foi contatado e afirmou que a arma de fogo ainda não lhe tinha sido restituída.

Os homens receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com as armas, para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para que sejam tomadas as medidas cabíveis e que se dê continuidade às investigações.