Sabrina Sato, Galvão Bueno e Mauren Maggi participam de abertura da Casa Brasil

A Casa Brasil, em Paris, recebeu convidados especiais nesta sexta-feira, 26, dia de abertura. O narrador Galvão Bueno abriu a cerimônia ao lado de Fernando Nardini, da ESPN. Organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), o espaço — que daqui para frente será ponto de encontro entre os brasileiros na Olimpíada — também contou com show especial do artista Vitor Kley e presença de Sabrina Sato.

Ex-atletas e medalhistas olímpicos também prestigiaram o evento. A campeã olímpica no salto em distância em Pequim 2008, Mauren Maggi, e a medalhista olímpica no vôlei de quadra em Sydney 2000, Erika Coimbra, marcaram presença e interagiram com o público. Ambas são embaixadoras da Recoma, empresa especializada em pisos esportivos e uma das patrocinadoras da Casa Brasil.

“É muito especial estar aqui e reencontrar amigos que fiz no esporte. São muitas lembranças positivas. Hoje venho para os Jogos representando uma empresa que se preocupa em investir no esporte e dar qualidade aos atletas na parte de infraestrutura esportiva”, afirmou a campeã olímpica Maurren Maggi.

Embaixadora da Havaianas, Sabrina Sato também participou de ativações da marca na Casa Brasil. A apresentadora de TV presenteou convidados com chinelos e produtos oficiais. Outras diversas ativações, envolvendo patrocinadores, também aconteceram no espaço.

Para fechar o dia, os apresentadores Igão e Mítico, do PodPah, gravaram um episódio especial na Casa Brasil ao lado da jornalista Fátima Bernardes. Esta foi a primeira gravação da série “Podpah em Paris”.

A Casa Brasil, localizada no Parc de la Villette, está aberta ao público neste sábado, 27, com atrações musicais e experiências gastronômicas que remetem à cultura brasileira. O espaço, que tem 5 mil metros quadrados, ficará aberto diariamente das 13h às 22h, durante todo o período dos Jogos, no Espace Chapiteaux do Parc de La Villette, Quai de la Charente, 75019, Paris — próximo aos metrôs Arrêt Porte de Pantin (Linha 5) e Corentin Cariou (Linha 7).