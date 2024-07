Nova onda de frio deve passar pelo Acre na próxima semana

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O pesquisador Davi Friale anunciou que na próxima terça-feira, dia 30, uma nova onda polar deverá chegar ao Acre, marcando a décima primeira do ano. Esta frente fria reduzirá as temperaturas, especialmente durante a noite, nas regiões leste e sul do estado. As informações são do portal O Tempo Aqui.

Apesar da queda de temperatura durante a noite, Friale prevê que o calor continuará durante o dia, com muito sol, tornando os dias ainda mais secos na próxima semana.

O pesquisador meteorológico destacou que uma nova alta pressão atmosférica significativa está prestes a se formar na região mais ao sul da América do Sul, aumentando a probabilidade da chegada desta nova frente fria ao Acre.