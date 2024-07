Milton Neves critica Olimpíadas, é ‘cancelado’ na web e esbraveja: ‘Arrogantes’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Milton Neves esbravejou e desabafou neste sábado ao ser atacado no X (antigo Twitter) por ter criticado a abertura das Olimpíadas de Paris. Tudo começou quando o perfil de fofocas Choquei divulgou falas do jornalista em que ele afirma que esta foi “Talvez a pior abertura de Olimpíadas da história dos Jogos”.

Os seguidores do perfil de fofoca passaram a criticar o apresentador: “Se esse ai disse que foi ruim, vou assistir hoje à noite, deve ter sido top”, “Ninguém liga para a opinião de uma múmia”, “É tão fácil criticar com a pança gorda no sofá tirando todo o mérito de quem planejou, organizou e os artistas que deram o nome, né?”.

Com os ataques na publicação do perfil, o jornalista esbravejou nos comentários e fez seu desabafo. “Sim, um jornalista de 73 anos nessa foto, cansado pela idade, tristeza, e trabalho árduo de décadas, e que obviamente jovens arrogantes e que acham que nunca vão envelhecer, usam para diminuir uma opinião e criar engajamento. Desejo que usem sua influência para o bem, e não para induzir jovens a se suicidarem. Quero que se foda o cancelamento de vocês”.

Muitos seguidores e fãs de Milton saíram em defesa do apresentador após o desabafo com mensagem como “essa gente é a escória da internet” e “o melhor deles come capim”.