Marília Gabriela, de 76 anos, impressiona ao exibir foto rara com a neta

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Marília Gabriela encantou a web nesta quinta-feira, 25/07, ao publicar uma foto inédita com a neta, Valentina. Na véspera do Dia dos Avós, a apresentadora levou a menina de 13 anos para almoçar e fazer um passeio cultural pela capital paulista.

“Chegamos rapidamente, Valentina e eu, para um delicioso almoço no Chez MIS, restaurante contíguo ao Museu da Imagem e do Som aqui em São Paulo, cujo cardápio é do chef Leo Botto. Entramos em seguida no paraíso (para mim definição de museu) e visitamos belíssima mostra de fotos de grandes fotógrafos no momento ali expostas, fotos emocionantes por várias razões e em vários sentidos”, escreveu.

Em seguida, a famosa ainda revelou estar com os resquícios de uma virose, mas já foi liberada pelos médicos para seguir com o trabalho. “Eu ainda secando meu nariz algumas vezes, resultado de uma virose que me tirou de cena desde o final da semana passada. Sim, tranquila, levei alta e já estou bem o suficiente inclusive para também retornar ao palco”.

Anúncios

Nos comentários da postagem, os internautas elogiaram a avó e apontaram o quanto Valentina, filha de Christiano Cochrane, cresceu. “Lindas e queridas”, disse um.

Veja a foto da avó e neta!