Governo e Iphan assinam termo para restauração do Teatro Amazonas

O Governo do Amazonas assinou, sexta-feira (26),um termo de convênio de compromisso com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional (Iphan) para a elaboração dos projetos de restauro do Teatro Amazonas e requalificação da cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa.

De acordo com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, a revitalização do Teatro Amazonas vai permitir que os turistas que visitam o teatro-monumento sejam melhor recebidos, bem como os espetáculos que acontecem na casa de ópera.

O Governo Federal, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), vai repassar R$ 1,35 milhão ao Governo do Amazonas para a contratação de projetos para a requalificação da Penitenciária Desembargador Raimundo Vidal Pessoa e para o restauro do Teatro Amazonas. O montante faz parte do PAC Seleções.