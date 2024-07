Fátima Bernardes vê roubo em Paris e faz alerta sobre segurança

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Neste sábado, 27 de julho, Fátima Bernardes utilizou seu Instagram para desabafar sobre um furto que presenciou no metrô de Paris enquanto se dirigia para acompanhar os Jogos Olímpicos. A apresentadora fez um alerta aos brasileiros que estão chegando à cidade.

Fátima faz alerta

Nos Stories, Fátima destacou a importância de estar atento aos “pickpockets” que agem rapidamente nos vagões do metrô.

“Acabei de sair da estação de metrô e vale muito reforçar um alerta que eu já tinha visto quando estava ainda no Brasil. Se você está vindo para cá ou se está por aqui, cuidado com os trombadinhas, os ‘pickpockets’”, disse.

“É impressionante. São jovens, meninas pequenininhas, estão sempre com uma echarpe e são sempre muito rápidas. Elas deixam para sair do vagão no último segundo, quando a porta está quase fechando e aí já estão levando a carteira”, acrescentou.

Detalhes do Incidente

A apresentadora contou que, desta vez, as criminosas deram azar, pois não conseguiram levar a carteira de uma vítima.

“A gente acabou de ver uma situação como essa, mas dessa vez elas deram azar, porque a porta fechou nelas e a carteira da passageira caiu dentro do vagão. Foi uma movimentação danada, a moça estava com o celular dentro do bolso, mas a carteira estava dentro de uma pochete atravessada do lado, no fundo. Elas conseguiram tirar a carteira da moça. Elas deixam para sair no último minuto, que não tem como sair correndo. Tem que ficar muito atento, mesmo”.

Zico foi roubado

Fátima Bernardes não é a única celebridade a relatar problemas de segurança em Paris durante os Jogos Olímpicos. Recentemente, Zico teve uma mala roubada na entrada do hotel onde está hospedado, com itens avaliados em aproximadamente 200 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão). Segundo o jornal Le Parisien, entre os objetos roubados estavam um relógio Rolex, uma joia cravejada de diamantes, além de dinheiro em euro e dólar.