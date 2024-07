Cruzeiro desfila fora de casa e Botafogo pode ver rival assumir liderança

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Cruzeiro passeou no Estádio Nilton Santos, venceu por 3 a 0 e encerrou a sequência de oito jogos sem perder do líder Botafogo. A partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro foi cheia de golaços e terminou com festa da torcida cruzeirense no Rio de Janeiro.

O resultado pode fazer o Alvinegro perder a liderança do Brasileirão. Se vencer neste domingo, o Flamengo assume a primeira colocação empatando com 40 pontos, mas ultrapassando pelo saldo. O Cruzeiro segue a busca pelo G4 e fica em quinto, com 35 pontos.

Lautaro Díaz marcou o primeiro gol pelo Cruzeiro. Ele foi um dos reforços do clube na janela. Foi o segundo jogo como titular. William e Barreal completaram o placar. Matheus Pereira chegou a 12 assistências na temporada.

O meio de semana é de Copa do Brasil. O Botafogo recebe o Bahia na terça-feira, às 21h30, pelas oitavas de final. Já o Cruzeiro foi eliminado da competição e só volta a jogar na segunda-feira, às 21h, contra o Fortaleza.

Cássio fez um grande jogo. O goleiro foi um dos destaques em campo e acabou decisivo para a vitória cruzeirense. Matheus Henrique e Matheus Pereira foram outros nomes da partida.

O Botafogo escolheu poupar alguns jogadores. Já com vários desfalques, Artur Jorge colocou uma equipe mista em campo. Lesionados, o meia Eduardo e o atacante Júnior Santos estão fora nos próximos meses. Marlon Freitas e Cuiabano cumpriram suspensão.

Tiquinho Soares chegou aos 100 jogos pelo Botafogo. Ele está no clube carioca desde agosto de 2022 e já anotou 43 gols pelo Glorioso.

Como foi o jogo

O Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo. O time mineiro abriu o placar cedo e jogou com bastante consciência para agredir e fechar os espaços. Além disso, contou com o brilho do goleiro Cássio, fundamental em vários lances. Lautaro ainda fez o segundo para complicar ainda mais a vida dos donos da casa.

O Botafogo teve dificuldades para jogar. Apesar de ter boas chances, foi sufocado pela marcação cruzeirense e não conseguiu sair jogando tão bem. As escolhas que Arthur Jorge fez para poder poupar atletas não deram resultado.

O jogo ficou mais aberto no segundo tempo. O Botafogo acionou alguns titulares e, apesar do início melhor do Cruzeiro, passou a arriscar bem mais. Os visitantes ainda se defendiam bem, mas os donos da casa assustavam.

As mudanças consolidaram o Botafogo como melhor em campo, mas não adiantou nada. Apesar de criar, as conclusões não foram tão certeiras e foi o Cruzeiro quem ampliou. Matheus Pereira deu mais uma assistência e Barreal confirmou a grande vitória cruzeirense.

Lances importantes

Tentou. Aos sete minutos do primeiro tempo, Lautaro escapou na esquerda e a bola sobrou para Matheus Henrique na intermediária. Ele chutou por cima do travessão.

0x1. Aos 12 minutos, jogada trabalhada de pé em pé desde a defesa. Marlon cruzou, William dominou no peito e finalizou. A marcação afastou, mas a bola voltou no lateral, que abriu o placar.

Quase. Aos 19, Tiquinho cruzou e Igor Jesus finalizou, mas por cima do gol.

Milagre. Aos 30, após escanteio, Igor Jesus ficou com a bola e chutou forte, mas Cássio fez ótima defesa.

De novo. Aos 35, Savarino bateu de fora da área e Cássio espalmou para escanteio.

0x2. Aos 36, Matheus Henrique puxou contra-ataque, Matheus Pereira tentou cruzar e tocou por baixo. Ele achou Lautaro Díaz, que só completou para o gol.

Incrível. Aos 49, Igor Jesus cabeceou após cruzamento da esquerda e Cássio fez mais um milagre para evitar o gol do Botafogo.

Foi perto. Aos oito minutos do segundo tempo, Matheus Pereira cruzou e Matheus Henrique bateu para fora.

Tranquilo. Aos 16, Savarino recebeu de Luiz Henrique, mas bateu em cima do goleiro Cássio.

Que isso. Aos 24, Savarino cruzou da esquerda e Luiz Henrique deu boa cabeçada, mas a bola passou muito perto.

Saiu. Aos 25, Arthur Gomes fez ótima jogada, Matheus Pereira ajeitou e William finalizou, mas mandou para fora.

0x3. Aos 31, Barreal recebeu cruzamento de Matheus Pereira e acertou um bonito chute para ampliar.

Passa nada. Aos 45, Luiz Henrique cabeceou, mas Cássio defendeu sem problemas.

Salvou mais uma. Aos 47, Cássio seguiu o show e fez mais uma enorme defesa.

Ficha técnica

Botafogo x Cruzeiro – 20ª rodada do Brasileirão

Data e hora: 27 de julho de 2024, às 21h30

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio – GO (FIFA)

Assistentes: Bruno Boschilia – PR (FIFA) e Leone Carvalho Rocha – GO

Árbitro de vídeo: Rodrigo D Alonso Ferreira – SC

Cartões amarelos: Marçal, Allan (BOT), William, Matheus Henrique, Cássio, Marlon (CRU)

Cartões vermelhos: –

Gols: William (aos 12 minutos do primeiro tempo), Lautaro Díaz (aos 36 minutos do primeiro tempo), Barreal (aos 31 minutos do segundo tempo)

Botafogo: John; Damián Suárez (Kauê), Lucas Halter (Allan), Bastos e Marçal (Hugo); Danilo Barbosa, Tchê Tchê (Gregore), Óscar Romero (Luiz Henrique); Savarino, Tiquinho Soares e Igor Jesus. Técnico: Arthur Jorge.

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Romero (Wallace), Matheus Henrique (Lucas Silva), Barreal (Ramiro); Matheus Pereira, Kaio Jorge (Arthur Gomes) e Lautaro (Dinenno). Técnico: Fernando Seabra.