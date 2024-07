A volta por cima de Cleber Machado após SBT oferecer R$ 2 bi para vencer a Globo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Está na mesa da direção da LFU a proposta do SBT, que busca 38 jogos exclusivos do Brasileirão a partir de 2025 para incrementar sua grade nas noites de quarta-feira e tardes de sábado, com contrato válido até 2029.

A meta é da emissora é dar o grande passo no campo esportivo. Daniela Beyruti, CEO da emissora, e os demais integrantes da alta direção do canal, estão em contato com a Liga Forte União.

O SBT está empolgado com a possibilidade de bater de frente com as principais concorrentes com a principal liga nacional de futebol do país.

Anúncios

A empresa de Silvio Santos tem a força de Cleber Machado, considerado o cara do momento nos bastidores, para ajudar na empreitada.

Cleber Machado dá a volta por cima no SBT após saída da Globo

Com 35 anos somente na Globo, o jornalista é um dos nomes mais bem vistos do mercado publicitário e do telespectador apaixonado por futebol.

É graças a ele que o canal paulista tem assegurado os melhores índices de audiência na temporada 2024, assim como em 2023.

É a volta por cima do comunicador depois da saída inesperada da Globo no início do ano passado. Neste momento, ele pode ser o rosto de um investimento de R$ 2,6 bilhões do SBT.

Na proposta do canal enviada para a LFU, o SBT está disposto a pagar R$ 520 milhões por ano, R$ 2,6 bi até o fim do contrato, para contar com 38 jogos exclusivos do Campeonato Brasileiro.