Xuxa dá patada em Marlene Mattos em gravação do Altas Horas com as paquitas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Xuxa Meneghel não perdeu a oportunidade de alfinetar Marlene Mattos mais uma vez em público. Durante a gravação do Altas Horas especial em homenagem às paquitas, na terça (23), a loira retrucou uma fala da antiga diretora em que ela debochava das suas ex-assistentes de palco. “Hoje elas estão aqui pra mostrar que são tudo! São mulheres lindas e empoderadas, que venceram e que têm suas carreiras”, disse a rainha dos baixinhos.

A patada da mãe de Sasha em sua ex-empresária veio um ano depois do encontro que as duas tiveram em julho do ano passado, para o documentário que contou a trajetória da apresentadora.

Durante o acerto de contas, a ex-empresária da loira rasgou o verbo e minimizou as ex-paquitas. “Elas vivem até hoje de ser paquitas. Se elas não fossem paquitas, ninguém iria saber que elas existiram”, disparou.

Anúncios

Na ocasião, Xuxa não respondeu diretamente, mas demonstrou insatisfação com alguns absurdos ditos por Marlene. Na gravação do Altas Horas especial que servirá de esquenta para o documentário sobre elas, porém, ela defendeu suas amigas e fez questão de elogiá-las em vários momentos.

Ao contrário do que aconteceu durante suas participações em outros programas para divulgar o próprio documentário, Xuxa não alongou o assunto Marlene Mattos. Ela e as antigas assistentes de palco de seus programas falaram sobre as exigências que sofriam e a cobrança por disciplina, mas de maneira geral, sem direcionar as acusações a Marlene.

O programa comandado por Serginho Groisman foi leve, cheio de surpresas e homenagens e com poucos spoilers sobre o conteúdo do documentário Pra Sempre Paquita, que deve estrear em setembro no Globoplay.

Bombom e Negra Li cantaram Lua de Cristal. Pepita, Diego Martins e Greg Ferreira apresentaram É Tão Bom, o maior clássico das paquitas. Os compositores Michael Sulivan e Paulo Massadas embalaram a noite com um pout-pourri de músicas da Xuxa. Simony, que participou do Balão Mágico, e Luciano, que fazia parte do Trem da Alegria, também estiveram na gravação.

A gravação começou na tarde de terça-feira (23) e só terminou por volta das 22h30, bem depois do usual. Tudo porque as ex-assistentes de palco de Xuxa viajaram de ônibus do Rio de Janeiro para São Paulo.

A ideia de irem e voltarem de ônibus partiu da direção do documentário Pra Sempre Paquita, que gravou as viagens de ida e volta como se fossem uma volta ao tempo em que elas faziam turnês pelo país. Quem mora em São Paulo ou perto da capital encontrou as colegas já nos estúdios. Já Xuxa viajou de jato particular.