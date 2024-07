Xaropinho aparece de forma inusitada no Programa do Ratinho; veja o vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Xaropinho apareceu de uma forma inusitada no Programa do Ratinho! Um vídeo que circula nas redes sociais divertiu os seguidores durante os bastidores do programa do SBT.

Nas imagens, é possível ver uma gravação do Programa do Ratinho e o mascote dançando.

O humorista aparece praticamente deitado no chão para não aparecer nas câmeras. O modo como o intérprete do rato antropomórfico precisa ficar durante as gravações, divertiu o público na internet.

Quem faz o Xaropinho do Ratinho?

Conhecido pelo seu bordão “ Rapazzzz”, o Xaropinho é interpretado pelo humorista Eduardo Mascarenhas. O mascote do programa do Ratinho nasceu nos 90 e completou 26 anos em 2024.

De forma humorada e sincera, o personagem consegue tirar boas risadas dos convidados. Além de humorista, Eduardo Mascarenhas é escritor, roteirista e pastor.

Fonte: Massa News