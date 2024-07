Suspeito de participar de ataque que matou médica e empresária é preso no AM

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um homem, de nome não divulgado, foi preso, nessa terça-feira (23), suspeito de ter envolvimento no ataque que matou a médica Greice Kelly da Silva Araújo, 39, e a empresária Francisca Cavalcante Avelar, 62, em um bar em Coari, no Amazonas.

De acordo com a polícia, o homem foi detido no bairro Morro da Macaca por tráfico de drogas. Ele será ouvido acerca dos dois homicídios ocorridos no bar.

Greice e Francisca foram atingidas por tiros durante a tentativa de execução de dois homens em um bar do município. Uma dupla armada foi filmada entrando no estabelecimento para cometer o crime. As imagens também mostram o momento dos disparos.

Os verdadeiros alvos, dois homens de 23 e 24 anos, sobreviveram ao ataque e foram levados para um hospital. Já a médica e a empresária baleadas durante o tiroteio morreram ainda no local do crime.