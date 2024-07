Saiba como fica a programação da Globo durante os Jogos Olímpicos de Paris

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Antes mesmo da cerimônia de abertura, os Jogos Olímpicos de Paris já começam a invadir a programação da Globo. Além da transmissão das principais partidas entre 24 de julho e 11 de agosto, a emissora colocará o evento esportivo em destaque em diversos programas, e a grade já sofre alterações a partir da próxima quinta (25).

A programação matinal já terá mudanças significativas para a exibição dos jogos. O Encontro com Patrícia Poeta não vai ao ar em 25, 29 e 30 de julho, e 1º, 2, 6, 7 e 9 de agosto. Já o Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, não será exibido em 30 de julho e 1º, 6, 7 e 9 de agosto.

Aos sábados, o É de Casa, a Edição Especial e a Sessão de Sábado não vão ar em 27 de julho –os dois últimos também perdem espaço na programação em 3 e 10 de agosto.

A Sessão da Tarde deixa a grade temporariamente em 25 de julho e só retorna em 10 de agosto. Quem gosta das reprises das novelas também encarará um buraco na programação: Cheias de Charme e Alma Gêmea não serão exibidas em 26 e 30 de julho e também em 9 de agosto.

As novelas das seis, das sete e das nove seguirão sendo exibidas normalmente. Mas, aos sábados, Renascer terá duração reduzida e começará mais cedo, por conta dos jogos do Campeonato Brasileiro –que, no período olímpico, passam a ser transmitidos após a novela.

Mudanças no jornalismo

O telejornalismo da Globo também terá mudanças no período dos Jogos Olímpicos. Em 29 de julho, o Bom Dia Brasil não vai ao ar; já o Hora Um e o Globo Esporte serão tirados da grade em 31 de julho e 1º de agosto.

No dia seguinte, 2, o Bom Dia Praça (jornal local exibido com diferentes nomes de acordo com a região), Bom Dia Brasil, Praça TV1 e Globo Esporte abrem espaço para a transmissão das Olimpíadas excepcionalmente. Os dois últimos também não vão ar em 3 de agosto.

O Jornal Hoje, por enquanto, segue normal –mas pode sofrer alterações inesperadas durante o período do evento.

Domingos na Globo

Em 28 de julho, a manhã será dominada pela Olímpiada. Não serão exibidos na emissora Santa Missa, Globo Comunidade, Pequenas Empresas & Grandes Negócios, Globo Rural, Auto Esporte, Esporte Espetacular, Temperatura Máxima, nem a primeira parte do Domingão com Huck.

Em 4 de agosto, além dos programas citados acima, também não vai ao ar o futebol e o Cinemaço.

Em 11 de agosto, data de encerramento, não vão ao ar Santa Missa, Pequenas Empresas & Grandes Negócios, Auto Esporte e a primeira parte do Domingão com Huck.

SporTV

Com a transmissão dos jogos, a SporTV também sofre alterações na grade. O Redação e o Tá On serão exibidos apenas até o dia 26, depois deixam a programação.

A partir da próxima segunda (29), o Seleção começa mais cedo, ao meio-dia. Troca de Passes e Boleiragem mantêm seus horários normais.

No SporTV2, todos os dias, a partir das 19h, o Ça Va Paris recebe convidados especiais, para debater e analisar as disputas mais importantes do dia, sob o comando da dupla Andre Rizek e Fabi Alvim, diretamente dos Estúdios Globo. Marcelo Barreto participa ao vivo, direto da capital francesa.

Apresentado por Camila Carelli e Thiago Benevenutte, o Tá Na Área migra para o SporTV2, às 21h (Horário de Brasília); assim como o SporTV News, a partir de 21h30 (Horário de Brasília), com Mariana Fontes e Maurício Paulucci na apresentação.

O dia no canal fecha com Marcelo Lages à frente do Diário de Paris, que vai exibir os melhores momentos do dia olímpico.