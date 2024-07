Recluso após transplante, Faustão aconselhou genro em pedido de casamento

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Recluso em sua casa depois de ter feito um transplante em março deste ano, o apresentador Fausto Silva teve tempo de sobra para aconselhar o genro, Julinho Cesares, quanto ao noivado dele com Lara Silva. O veterano não só seguiu a cartilha e aprovou previamente o noivado, como também ajudou Cesares a pensar em qual cidade o genro pediria a mão da herdeira.

O casal já tinha uma viagem programada, mas foram Faustão e sua ex-mulher, Magda Colares, que fizeram o rapaz cravar que o pedido seria em Londres, na Inglaterra. João Guilherme Silva, irmão da noiva e amigo de infância do noivo, também soube da novidade antes de o pedido ser oficializado.

“Já estava decidindo onde eu ia fazer e quando, já sabia que ia ser esse ano. Conversei muito com meu sogro, com a minha sogra, pedi sugestões de lugares. Aí a gente tinha viagem marcada para Londres e eu aproveitei e pedi a Lara em casamento, porque é um lugar que ela gosta muito, ela morou lá cinco anos. Então, pensei que não tem lugar melhor para pedir do que lá”, contou o filho de Júlio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube, à Quem.

Os dois estão juntos há cinco anos e pensavam em dar esse passo na relação havia alguns meses. Por isso, a cantora afirmou não ter ficado surpresa com o pedido –apesar de muito feliz. Chocante mesmo foi o fato de o pai ter conseguido manter a informação em sigilo.

“Eles são boca solta, mas guardaram o segredo bem, e eu fiquei surpresa”, relatou ela. “Fiquei em choque também, porque o João Guilherme é fofoqueiro, mas ele não contou para ninguém, guardou segredo para uma coisa importante”, acrescentou o apresentador da Record.

Segundo Cesares, a família da noiva conseguiu esconder a notícia durante cerca de dois meses:

Faustão foi uma das primeiras pessoas a saber de fato, ele e minha sogra, que são, além de sogro e sogra, muito amigos, muito próximos. E a gente sempre está com eles, curtindo esse momento.

O rapaz até afirmou que o sogro costuma brincar que o rapaz já era da família antes mesmo de namorar Lara. “Eu sempre frequentei muito a casa dele, porque o João Guilherme é meu irmãozinho. Agora é irmão e cunhado. Ele [Faustão] é um cara sensacional, não é porque é sogro, mas é um cara fenomenal, todo mundo que conhece sabe disso, então ele sempre ficou muito animado com a ideia”, declarou.

Ainda não há data para a cerimônia. Os noivos pretendem “curtir o momento” antes de começar a pensar nos detalhes burocráticos de um casamento. Sabe-se, porém, que a festa deve acontecer no Brasil, onde mora a maior parte da família dos dois.

Como está Faustão?

Fausto Silva passa a maior parte do tempo em casa. Em junho, João Guilherme disse que o apresentador estava bem. “Eu acho que tá num momento que agora as coisas estão evoluindo, ele tá pegando firme na ginástica”, disse o contratado da Band em entrevista ao Portal Leo Dias.

O veterano teve complicações após ser submetido a um transplante de rim, em março. O novo órgão foi rejeitado pelo corpo, e o apresentador passou 53 dias internado. No ano passado, o ex-titular do Domingão também passou por um transplante do coração.

No início de maio, a atual mulher do veterano, Luciana Cardoso, afirmou que as coisas não vinham sendo fáceis. O apresentador não faz aparições públicas desde a cirurgia.