Prefeitura segue com asfaltamento de ramais em Rodrigues Alves

A prefeitura de Rodrigues Alves (AC) segue com a pavimentação asfáltica dos ramais Treze de Maio e Profeta. Dos 7 quilômetros de asfalto que a via vicinal vai ganhar, 3 já estão prontos. A previsão é de que o trabalho seja concluido no mês de setembro.

Nesta quarta-feira, 24, o prefeito Jailson Amorim verificou de perto o andamento do serviço e destacou a importância do primeiro ramal asfaltado do município.

“Com a pavimentação asfáltica, os moradores terão melhores condições de acesso e mobilidade, além do impacto positivo no desenvolvimento econômico da região. Estamos acompanhando de perto os serviços e seguimos firmes no compromisso de promover o desenvolvimento e o bem-estar da nossa população”,disse.

A obra é feita com recursos de emendas do ex-deputado federal Jesus Sérgio e dos senadores Márcio Bittar e Sérgio Petecão.