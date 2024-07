No Acre, polícia federal tem 337 inquéritos em andamento

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Existem 337 inquéritos em andamento na Superintendência da Polícia Federal do Acre, a maioria (72 processos) por infringência ao artigo 50 da lei 9605/98, que diz, segundo o portal do Palácio do Planalto, o seguinte: “Art. 50: Destruir ou danificar florestas nativas, ou plantadas, ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação: Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa”.

A PF disponibilizou nesta segunda-feira (22) um novo painel de Business Intelligence (BI) em seu portal de Dados Abertos. A ferramenta, diz a instituição, oferece uma visão detalhada e dinâmica dos inquéritos policiais em andamento na instituição, com informações quantitativas distribuídas por tipo de crime, origem da comunicação, unidades da Polícia Federal e unidades da federação. O painel indica 50.563 inquéritos em andamento. São Paulo e Rio de Janeiro são as unidades da federação que abrigam o maior número de inquéritos em andamento. No Acre, o Ministério Público Federal e a própria PF são os que mais demandam inquéritos.

“Esta iniciativa reforça o compromisso da Polícia Federal com a transparência, a eficiência e a prestação de contas à sociedade, sem se descuidar das cautelas necessárias para preservar o sigilo das investigações em curso. O painel de BI permite que cidadãos, pesquisadores e a imprensa acompanhem o trabalho da PF, contribuindo para o fortalecimento da democracia e do Estado de Direito no país”, diz a PF.

O painel será atualizado diariamente, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas.

Para acessar o painel de Inquéritos Policiais em andamento, visite o portal de Dados Abertos da Polícia Federal:

https://app.powerbi.com/viewr=eyJrIjoiNDBhMDE5YWQtZWI5OC00Mjc5LWFjZWUtOThhYT

g0MDc5YTQ5IiwidCI6IjU2YzFlMmZiLTg3YzEtNGRlMC1hNmFjLWQwNTY2YzA4Y2U2NiJ9