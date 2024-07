Ministro Barroso acha crítica de Márcio Bittar injusta: “precisamos conversar”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A declaração do senador Márcio Bittar (UB) durante participação no programa Gazeta Entrevista (TV Gazeta) na segunda-feira (22), dizendo que o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), dispõe de baixa credibilidade e fala mais do que deveria, repercutiu e foi rebatida pelo ministro nesta quarta-feira (24). Barroso afirmou que o parlamentar acreano tem todo o direito de expressar sua opinião, mas considerou as críticas injustas.

Barroso garantiu que o país é livre e citou o sistema democrático. “O país é livre, ele tem toda a liberdade de expressar a opinião dele. Acho que é injusta, nós precisamos conversar. Mas ele tem todo o direito de achar o que ele pensa”, ressaltou.

O ministro disse ainda que o radicalismo está confinado em grupos específicos no país. Contudo, ele afirmou que respeita a todos, mesmo aqueles que, segundo ele, não merecem, numa clara indireta a Bittar. “Na verdade, o radicalismo no Brasil está confinado a guetos muito específicos. Toda a sociedade tem uma imensa vontade de superar a polarização, de voltar a viver em um país melhor. Tempo de civilidade, em que as pessoas que pensam de maneira diferente se tratem com respeito e consideração. Eu faço isso com todo mundo, mesmo com quem não merece”, declarou.