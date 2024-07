Ministério Público inspeciona ETA e avalia medidas para normalizar abastecimento

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizou, no início da tarde desta quarta-feira (24), uma inspeção na Estação de Tratamento de Água (ETA) II, em Rio Branco, que desabou parcialmente pela manhã.

A visita técnica, solicitada pelo Grupo Especial de Apoio e Atuação para Prevenção e Resposta a Situações de Emergência ou Estado de Calamidade devido à Ocorrência de Desastres (GPRD), teve como objetivo avaliar os danos e as medidas de mitigação adotadas pelo Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb).

De acordo com o Saerb, a ETA II é responsável por tratar 60% da água que abastece a capital. A equipe do NAT verificou as medidas e os reparos que estão sendo feitos para normalizar o tratamento e o abastecimento de água.

Anúncios

“Após análise preliminar, o NAT irá elaborar um relatório fotográfico dos danos e das medidas de mitigação tomadas pelo Saerb, que será encaminhado para o GPRD”, destacou o coordenador-adjunto do NAT, promotor de Justiça Bernardo Fiterman Albano.

O desabamento da estrutura da Estação de Tratamento de Água (ETA) II, localizada na Via Verde, em Rio Branco, comprometeu 65% do abastecimento de água na capital.

Com informações da Agência de Notícias do Ministério Público do Acre