Justiça do Trabalho recebe novos magistrados no Amapá e Pará

Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) vai empossar 24 novos juízes e juízas substitutos na próxima sexta-feira, dia 26 de julho. A cerimônia administrativa será realizada às 10h no auditório do prédio-sede, em Belém, com transmissão ao vivo pelo canal do TRT-8 no YouTube e no Instagram. No mesmo dia, tribunais do Trabalho de diversas regiões do país também realizarão a posse de seus novos magistrados.

Os magistrados substitutos são fundamentais para manter o fluxo de prestação de serviços nos estados do Pará e Amapá quando o/a juiz(a) titular está de férias, em licença-saúde ou diante de uma demanda processual elevada.

Antes de atuarem plenamente, os novos juízes passarão pelos módulos regional e nacional do Curso de Formação Inicial. Em Belém, o curso inicia no próximo dia 29 e terá 280 horas/aula, sendo 140 horas de formação concentrada e 140 horas de protocolo de ingresso na jurisdição. Durante os dois anos seguintes, eles permanecerão em formação difusa na Escola Judicial do TRT-8 (Ejud-8), com a obrigatoriedade de realizar 40 horas/aula a cada semestre.