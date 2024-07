Iris Abravanel aponta ‘exagero’ em internação de Silvio Santos: ‘Não precisava’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Mulher de Silvio Santos, Iris Abravanel falou sobre a recente hospitalização do apresentador e como ele está após passar cinco dias internado por H1N1. A autora de novelas do SBT declarou que, em sua opinião, ele poderia ter se recuperado em casa, e afirmou que o comunicador está melhor do que nunca.

“Ele só teve uma febre e foi levado [ao hospital]. A gente não sabia o que era e, depois dos exames, soube que era Influenza”, pontuou Íris em coletiva de imprensa sobre seu próximo folhetim infantil, A Caverna Encantada. “Não era para ele passar dia nenhum [internado]”, alegou.

Ela agradeceu pelo carinho e preocupação dos fãs com relação à saúde de Silvio. Depois, a escritora ainda declarou que o marido está cheio de vida e os dois ainda têm muitas experiências para compartilharem juntos no futuro.

“A minha expectativa é que nós vamos ter uma longa vida juntos ainda. Vamos poder viver e comemorar muita coisa. Eu não penso nisso [na vida sem Silvio Santos]. Eu espero que as pessoas não pensem, porque ele está cheio de vida ainda”, relatou Iris.

O que aconteceu com Silvio Santos?

Silvio Santos foi internadoem 16 de julho, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após receber diagnóstico de influenza A. A doença é uma mutação do vírus da gripe que, segundo o Ministério da Saúde, pode levar a problemas mais graves em crianças e idosos.

A hospitalização do apresentador criou um burburinho nos bastidores SBT no dia seguinte. A emissora tentou manter o estado de saúde do dono totalmente em segredo, chegou a negar a internação, e proibiu que os telejornais e programas de entretenimento abordassem a situação.

No sábado, o dono da emissora recebeu alta médica após cinco dias. As informações sobre seu estado de saúde foram atualizadas pela assessoria de imprensa do SBT, que assegurou que ele passava bem.

Em nota de uma linha divulgada à imprensa, a Comunicação da emissora revelou que o empresário já foi para casa. “Silvio Santos obteve alta neste sábado e se encontra em sua residência. Agradecemos o carinho de todos”, informou.