Incêndio no Parque Estadual Guajará-Mirim já dura 13 dias

Um incêndio de grandes proporções está devastando o Parque Estadual Guajará-Mirim, há 13 dias. De acordo com o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), as chamas já consumiram aproximadamente 10 mil hectares.

Imagens de satélite e aéreas revelam a extensão da fumaça e das chamas, além dos focos do incêndio. Até o momento, não há informações sobre a causa do fogo.

Segundo o Prevfogo, há quatro frentes de fogo no parque, mas os brigadistas conseguem atuar em apenas duas devido à falta de aeronaves para acessar todas as áreas afetadas. O órgão foi acionado para combater o incêndio no dia 12 de julho, embora ele tenha sido detectado no dia 11. Seis dias depois, em 18 de julho, uma equipe foi enviada ao local.

A equipe inicial conta com 12 pessoas, e a escassez de efetivo é uma das principais dificuldades enfrentadas. Além disso, os brigadistas têm trabalhado exclusivamente por terra, devido à ausência de apoio aéreo. Foi solicitada a mobilização de mais 12 pessoas para reforçar as operações no local.