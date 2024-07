Homem fica em estado grave ao ser agredido a ripadas no Montanhês

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Adriano Silva do Vale, de 41 anos, foi agredido a golpes de ripa em via pública na tarde desta quarta-feira, 24, na Rua Raimundo Faria, no bairro Montanhês, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Adriano estava caminhando na rua quando foi abordado por criminosos, que, em posse de ripas, desferiram vários golpes que atingiram a vítima na cabeça e no corpo. Após a agressão, os autores do crime fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Adriano ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado gravíssimo. Segundo o médico do SAMU, o paciente sofreu um ferimento na testa, um traumatismo cranioencefálico (TCE) grave e precisou ser intubado.

A Polícia Militar não foi acionada. O caso será investigado pela Polícia Civil.