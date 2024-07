Globoplay lança série sobre trajetória de Jô Soares, morto há 2 anos; saiba detalhes

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A série documental Um Beijo do Gordo vai narrar a trajetória de Jô Soares (1938-2022), cuja morte completa dois anos no próximo 5 de agosto. O título faz referência ao bordão do veterano no Programa do Jô, exibido pela Globo entre 2000 e 2016. A nova atração será lançada pelo Globoplay no próximo domingo, 28 de julho.

O documentário vai relembrar a carreira de Jô Soares e seus personagens de sucesso na TV – em grande parte, integrantes do Viva o Gordo, exibido entre 1981 e 1987. Além disso, contará com entrevistas com pessoas próximas ao artista, como a ex-mulher e amiga Flávia Pedras Soares.

As informações foram divulgadas nesta semana pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. O projeto começou a ser desenvolvido há dois anos, e as primeiras notas surgiram na imprensa ainda em 2022, logo após a morte de Jô.

A série documental é desenvolvida pelo diretor e roteirista Renato Terra, responsável por vários projetos no mesmo estilo no Globoplay, como os docs de Nara Leão e Tim Maia. A direção artística é de Antonia Prado, responsável pelo Tributo, que homenageia vários atores a cada episódio.

Jô Soares era multiartista. Além da carreira como apresentador de talk show, ator e humorista, ele também era escritor, dramaturgo e diretor teatral, músico e artista plástico. Ele morreu aos 84 anos, por insuficiência renal e cardíaca ligada à obesidade.