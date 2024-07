Globo, Record e SBT perdem audiência em 4 anos; Band beira o traço

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A TV aberta perdeu público de maneira geral nos últimos quatro anos, com destaque negativo para Globo, Record, SBT e Band. A última chegou ao patamar considerado “traço” nos números do Ibope entre junho de 2020 e junho de 2024.

Muita atração vista nas últimas quatro temporadas não conquistaram os índices desejados pelos canais, como Travessia, na Globo, A Infância de Romeu e Julieta, no SBT, e produções bíblicas da Record.

Em junho de 2020, terceiro mês da pandemia de Covid-19, a Globo registrou 12,3 pontos de média. Quatro anos depois, a média despencou para 10,7 pontos.

Anúncios

Numa situação igualmente complicada, o SBT saiu de 4,3 pontos de média para apenas 2,4 pontos. Em junho de 2020, a emissora estava empatada com a Record. As informações são do portal Metrópoles.

Recordperde menos audiência que o SBT

O canal do bispo Edir Macedo também perdeu audiência, mas diferente do principal concorrente, encontrou estabilidade na casa dos 3 pontos (3,3).

A Band, no entanto, surpreendeu mais do que todas as outras: de 1,3 ponto de média, a emissora paulista caiu para 0,84 ponto, considerado traço de audiência. A RedeTV! fez 0,24 neste ano, enquanto bateu 0,55 ponto em 2020.

Ao mesmo tempo, a internet cresceu absurdamente. Em 2022, em levantamento feito pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), mais de 30 milhões de lares brasileiros foram registrados com pelo menos um serviço de streaming.