Em Tarauacá, PT apoia Rodrigo Damasceno, que concorre à prefeitura pelo PP

O Partido dos Trabalhadores (PT) declarou apoio em Tarauacá à candidatura do ex-prefeito Rodrigo Damasceno, que volta a concorrer ao cargo.

O médico já foi prefeito do município, quando, era, inclusive, filiado ao PT. Hoje, Damasceno vai concorrer ao cargo pelo PP, partido do governador Gladson Cameli.

A decisão do apoio do PT foi tomada após uma reunião entre a direção do partido e Rodrigo, onde foram discutidas as propostas e a composição da aliança política para o pleito. A direção municipal do PT declarou que, após avaliação, concluíram que Rodrigo Damasceno é a melhor opção para gerir o município de Tarauacá.

Cesário Braga, dirigente estadual do PT, enfatizou a gestão positiva que Rodrigo Damasceno realizou durante seu mandato anterior, destacando o compromisso com a população de Tarauacá. “Rodrigo fez uma excelente gestão e sempre demonstrou amor pelo povo de Tarauacá. Estou feliz de estar novamente ao lado do meu amigo”, afirmou Braga.

Rodrigo Damasceno, por sua vez, agradeceu o apoio do PT e reafirmou seu compromisso com uma gestão transparente e eficiente. “Estou feliz e motivado para seguir nesta pré-campanha ao lado dos companheiros do PT. Nosso compromisso é com Tarauacá”, disse Damasceno.