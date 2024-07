Em Mâncio Lima, Andinho abre mão de candidatura e será vice de Zé Luiz

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O empresário Anderson Silva, conhecido como Andinho, do União Brasil, desistiu da pré-candidatura à prefeito de Mâncio Lima e será vice na chapa de Zé Luiz do PP. “Essa aliança com o Zé Luiz visa um melhor futuro para Mâncio Lima”, anunciou Andinho nesta quarta-feira, 24.

Seis partidos: o Progressistas, Republicanos, Podemos, PSD, União Brasil e Solidariedade formam a base de apoio da candidatura de Zé Luiz e Andinho.

A chapa Zé Luiz e Andinho tem o apoio do atual prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, que no ano passado trocou o Partido dos Trabalhadores (PT) pelo PP do governador Gladson Cameli.

“Nós temos a maior base da história de Mâncio lima. São

7 dos 8 deputados federais e 2 dos 3 senadores do Acre”, enfatiza o pré-candidato a prefeito de Mâncio Lima, Zé Luiz.

A aliança será formalizada na convenção do PP no sábado, 27, às 20 horas, no antigo posto da Atem.