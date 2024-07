Eliana dá rasteira em Angélica e ganha Vídeo Game na Black Friday da Globo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Eliana Michaelichen deu mais detalhes sobre o Vem que Tem, especial que comandará na Globo em novembro. Pela descrição, o formato remeterá bastante ao Vídeo Game, quadro do Vídeo Show (1983-2019) apresentado por Angélica –no qual famosos eram desafiados a responder questões sobre as atrações da casa.

Em seu perfil oficial do Instagram, a ex-contratada do SBT explicou como funcionará a disputa. Duas famílias vão se enfrentar para faturar prêmios disponibilizados por grandes marcas, respondendo perguntas sobre as novelas da emissora. O programa faz parte do especial Globo Friday, que mira impulsionar as vendas da Black Friday em 28 de novembro.

“Mais um dia feliz aqui na TV Globo. Hoje apresentamos ao mercado outro programa que vou comandar ainda este ano: Vem que Tem. Será um formato de competição entre duas famílias que vão tentar ganhar prêmios de grandes marcas, acertando perguntas sobre cenas icônicas de novela que vão acontecer com os atores no palco”, explicou.

“O público de casa e o auditório também podem participar e levar prêmios. Vai ser em novembro, em horário nobre na plim-plim. Vai ser demais”, continuou Eliana em sua publicação.

Saia Justa e The Masked

Antes do Vem que Tem, Eliana fará sua estreia no Saia Justa, do GNT, a partir de 7 de agosto, ao lado de Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil. Ela também foi escalada para um especial inédito do The Masked Singer Brasil em dezembro.

“Como tudo na vida, vamos amadurecendo e buscando novas experiências. Vejo minha vinda para a Globo como a realização de um desejo de inovar. Estar na maior emissora do Brasil e poder viver novas experiências é um marco na minha carreira. Sinto uma mistura de felicidade, de reconhecimento e frio da barriga. Isso me motiva pessoalmente e profissionalmente”, afirmou a comunicadora em comunicado enviado à imprensa.