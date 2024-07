Diretor do Iapen é acusado de autoritarismo e rebate sindicato: “estavam exaltados”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante uma reunião nesta quarta-feira, 24, na sede do Instituto Penitenciário do Acre (Iapen-AC), o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Acre (SindapenAC), Éden Azevedo, alegou que o presidente da autarquia estadual, delegado Marcos Frank, tratou os presentes com rispidez e falta de urbanidade. Azevedo afirmou que o diretor estava agindo de forma intimidatória em relação à atividade sindical.

Em resposta, o sindicato emitiu uma nota de repúdio em relação à conduta considerada antidemocrática, autoritária e deselegante. “Eventos como estes impulsionam a atividade sindical, que em pouco mais de seis meses já protocolou dezenas de ofícios e requerimentos, além de um Mandado de Injunção Coletivo”, diz a nota.

Azevedo mencionou que o sindicato está finalizando uma Ação Direta de Inconstitucionalidade para evitar que membros de outras forças de segurança possam comandar a Polícia Penal, prevenindo situações como a vivenciada. “O SindapenAC reafirma seu compromisso com a Polícia Penal e a melhoria do sistema penitenciário, buscando melhores condições de trabalho para os Policiais Penais, sem esmorecer diante de ameaças e intimidações de qualquer natureza”, destacou.

Anúncios

O outro lado

Em resposta à nota de repúdio do sindicato, a assessoria do Iapen-AC destacou que, diante das atitudes de desrespeito ao presidente do Iapen, delegado de Polícia Civil Marcos Frank Costa e Silva, e ao corregedor Paulo Gomes por parte do Sindicato dos Policiais Penais, foi informado ao grupo presente na reunião que, caso a ordem não fosse mantida, a reunião seria encerrada. Mesmo com o alerta, o grupo continuou agindo de forma exaltada, levando o presidente a encerrar a reunião.