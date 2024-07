Salário impressionante de Eliana na Globo supera o da filha de Silvio Santos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A saída de Eliana do SBT e ida para a Globo causou uma série de curiosidades no público que acompanha a sua carreira. Inclusive, não foi revelado oficialmente o valor que a emissora carioca liberou para fechar o acordo com a loira.

Segundo informações do Observatório da TV, a comunicadora conseguirá levar todos os meses um salário maior do que Patrícia Abravanel ganha na emissora de Silvio Santos, seu pai. A veterana inicialmente deverá ganhar em torno de R$ 450 mil.

Essa também será marcada por uma nova fase na carreira de Eliana, que começará como uma das apresentadoras do Saia Justa, no GNT. Enquanto isso, Patrícia estaria recebendo R$ 250 mil mensal para comandar o programa dominical que era de seu pai.

Silvio Santos está afastado da emissora desde o começo da pandemia de covid-19, já que sua idade o coloca no grupo de risco. Por outro lado, o empresário até tentou ensaiar um retorno, que não deu certo, e as herdeiras passaram a tomar conta de tudo.

Eliana terá um grande desafio em sua chegada na Globo

Mesmo sem ganhar um salário entre os maiores da emissora, a comunicadora chegará com grandes missões na empresa. Inclusive, assumirá o lugar de Ivete Sangalo no comando do The Masked Singer Brasil, com a nova temporada prevista para agosto.

A direção da Globo deverá fazer alguns testes iniciais e depois pretende colocar Eliana em algum outro projeto.