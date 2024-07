Bocalom e presidente do Saerb divergem sobre paliativo na ETA ll: um fala 48h; outro até esta quinta

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O desabamento da estrutura da Estação de Tratamento de Água (ETA) II, localizada na Via Verde, em Rio Branco, nesta quarta-feira, 24, comprometeu 65% do abastecimento de água na capital, e causou divergências entre o prefeito Tião Bocalom e o diretor-presidente do Serviço de Água e Esgoto (Saerb), Enoque Pereira, quanto ao tempo estimado para a solução do problema.

Durante entrevista coletiva, Bocalom afirmou que o problema deverá ser resolvido em um prazo estimado de até 48 horas. “Vamos resolver isso aqui talvez em 48 horas. O presidente do Saerb está aqui com sua equipe trabalhando para resolver no máximo em 48 horas”, declarou.

Entretanto, Enoque Pereira garantiu que o problema pode ser resolvido até a manhã de quinta-feira, 25. “Vamos fazer um paliativo, se Deus quiser, para ver se conseguimos até meia-noite ou até duas da manhã. Na verdade, só sairemos daqui quando resolvermos. Mas, se Deus quiser, até amanhã esta parte de captação e tratamento estará solucionada”, explicou Pereira.

