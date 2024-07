Barroso prega valores fundamentais e democracia a estudantes

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, cumpre agenda nesta quarta-feira (24), em Rio Branco e fez uma palestra na Escola Armando Nogueira com o tema “Como fazer diferença para si próprio, para o Brasil e para o mundo”.

Juliana Brandão, de 15 anos, estudante do segundo ano da Escola Armando Nogueira, esteve no grupo que recepcionou Barroso na entrada para o auditório e relacionou o tema da palestra com uma disciplina já aplicada em sala de aula. “Nós temos uma disciplina de Protagonismo que nos ajuda a entender nosso lugar no mundo, a entender nosso papel como cidadãos, mas ter um contato com uma pessoa que seja tão importante para a organização do país e que exerce papel fundamental nos faz sentir honrados”, disse.

Palestra de Barroso abordou autoanálise, valores fundamentais e democracia

Anúncios

Roberto Barroso deu a palestra em pílulas. Na primeira parte, fez uma autobiografia com autoanálise de seu progresso pessoal, mudanças profissionais, narrando desafios perdidos e ganhos. “Nenhuma vida é completa. A gente precisa estar preparado para não conseguir tudo o que quer, e ter a determinação de continuar tentando e escolhendo novos caminhos”, afirmou o ministro do início de sua apresentação.

No segundo bloco da palestra, Barroso falou sobre os valores fundamentais para o crescimento pessoal e colaboração com a sociedade. As três características elencadas foram: Ser bom, ter integridade e idealismo”. “Sempre que eu tenho uma questão difícil, eu medito, ouço as pessoas cuja opinião eu valorizo, depois paro e penso qual é a coisa certa a fazer e faço. A integridade é uma certa fidelidade a você mesmo. O que que é certo [fazer]? E aí faz. E entrega ao universo o que nada de ruim vai acontecer. Ou se aconteceu alguma coisa ruim, é porque você precisava passar por aquilo”, explicou Barroso.

Na última dose da apresentação, o palestrante falou sobre a importância da integração com a democracia, a revolução tecnológica e a mudança climática. No primeiro ponto, Barroso instruiu os estudantes a tratarem as ditaduras com desprezo; no segundo, falou da necessidade de acompanhar os avanços tecnológicos; e por fim, destacou a importância da preservação ambiental para mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

Ainda nesta quarta-feira (23), o presidente do STF será agraciado com a maior honraria da Justiça do Acre, a insígnia da Ordem do Mérito Judiciário, durante a sessão solene no Pleno, no Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). A distinção é concedida por decisão unânime dos membros do Conselho da Ordem do Mérito Judiciário acreano em diferentes graus, reconhecendo assim a excelência e relevância do trabalho do ministro para o Judiciário brasileiro.