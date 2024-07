Apresentadora Mamma Bruschetta é resgatada por bombeiros após sofrer acidente em casa

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Mamma Bruschetta contou nas redes sociais que precisou acionar o Corpo de Bombeiros após ter sofrido um acidente em casa nesta terça (23). A apresentadora de 74 anos, que recentemente chegou a ser internada com pneumonia, precisou de ajuda após levar um tombo. Ela passa bem e se feriu.

A informação foi confirmada pela própria artista em seu perfil oficial do Instagram. “Hoje tomei um tombo em casa, talvez por estar madura [risos]. Graças a Deus temos os bombeiros e me resgataram do chão. Muito obrigada, queridos”, disse.

De acordo com a assessoria de Mamma, ela sofreu apenas um susto, segue em casa e não teve complicações com o acidente.

Em junho, a apresentadora havia ficado internada no Hospital São Luiz Itaim, na zona oeste de São Paulo, após ser diagnosticada com uma pneumonia decorrente de uma broncoaspiração –quando há entrada de substâncias estranhas nas vias respiratórias.

A ex-parceira de Cátia Fonseca também havia dado entrada em uma instituição de saúde em janeiro, quando chegou a ficar em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Ela ficou cinco dias sob cuidados até se recuperar.

Depois de ter alta médica, a artista sofreu uma nova recaída e foi parar no hospital novamente naquele mesmo mês. O segundo diagnóstico apontou que Mamma estava com baixa saturação e respiração pesada. Tratando-se de uma paciente, os especialistas tomaram cuidados redobrados. Ela permaneceu internada durante mais quatro dias.

Mamma ainda venceu um câncer no esôfago pouco antes de ter sido desligada do SBT. Ela foi uma das primeiras integrantes do Fofocalizando.