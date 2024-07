Ana Maria Braga se irrita com Ju Massaoka ao vivo: ‘Dá para você escutar?’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Ana Maria Braga perdeu a paciência com Juliane Massaoka no Mais Você desta quarta (24). Enquanto testava truques da internet para produzir uma cerejeira feita com velas para o quadro Feed da Ana, a apresentadora acusou a repórter de não ouvi-la e deu uma bronca ao vivo na jornalista. “Menina, você não serviria para fazer artesanato nunca”, acusou a veterana.

O truque trazido por Ju Massaoka consistia em molhar as mãos em um recipiente com água e sabão, depois mergulhar os dedos em parafina derretida e colocá-los em galhos vazios, para que ficassem no formato de pétalas de cerejeira.

No entanto, a brincadeira fez com que a apresentadora do matinal da Globo visivelmente perdesse a paciência. A repórter tentou fazer a primeira pétala, mas foi acusada de ser rápida demais, e Ana Maria Braga ainda reclamou que ela não estava ouvindo seus conselhos.

“Tira a água, né, Juju? Você saiu com a mão cheia de água! Calma, deixa esfriar na tua mão”, detalhou a apresentadora. “Que bonitinho!”, comemorou a repórter, ao ver a pétala formada. “Você tá muito rápida, mulher. Está com muita água no dedo… Menina, você não serviria para fazer artesanato nunca. Dá para você escutar?”, disparou a veterana, irritada.

Depois do puxão de orelha, Ana Maria fez com que Juliane repetisse o truque enquanto dava instruções passo a passo para ela. “Põe na água. Agora tira e balança. Calma! Espera ela começar a grudar na sua mão, aí você vai lá”, afirmou ela.

Quando a pétala ficou no formato correto, a apresentadora disparou: “Tá vendo? Acredita em mim”. Ao que a repórter respondeu prontamente: “Eu acredito!”.

A patada na jornalista foi notada pelos internautas, que dividiram opiniões sobre o comportamento de Ana Maria. “Hoje a Ana Maria Braga tá dando cada patada…”, observou Gabriela.

“Sem paciência para quem tá começando no artesanato, muito ariana ela!”, soltou um usuário do X identificado como Hed Silveira, citando uma célebre frase que Susana Vieira soltou no Vídeo Show (1983-2019).

No início do matinal, a apresentadora já havia brigado com o sonoplasta do Mais Você, pedindo para que ele abaixasse a música de fundo para ela poder ler sua tradicional mensagem do dia.