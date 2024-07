Acre convoca para inspeção, entrega de documentos e posse do concurso da Saúde

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Já está divulgada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 24, pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Administração (Sead) e da Secretaria de Saúde (Sesacre), a convocação dos candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022 Seplag/Sesacre para inspeção médica, entrega de documentos e posse.

Os candidatos aprovados necessitam comparecer para a inspeção médica, solicitada para atestar a aptidão física e mental para o exercício dos cargos públicos. Entre os cargos contemplados estão os de Agente Administrativo, Assistente Social, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Médico e Psicólogo, distribuídos em municípios como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, e outros. Confira o edital de convocação completo.

Os candidatos devem providenciar, por conta própria, os seguintes exames médicos, emitidos em até 90 dias anteriores à apresentação:

Anúncios

– Avaliação cardiológica com ECG e raio-x de tórax

– Avaliação neurológica

– Avaliação oftalmológica com exame de acuidade visual

– Avaliação infectológica

– Avaliação psiquiátrica

– Avaliação ortopédica com raio-x total da coluna

– Hemograma completo

– Glicemia em jejum

Após a obtenção dos laudos, os candidatos devem se dirigir à Junta Médica Oficial do Estado até 14 de agosto de 2024, em Rio Branco, ou nos dias 1º, 8 e 15 de agosto de 2024, em Cruzeiro do Sul.

Documentação necessária

Os candidatos devem comparecer para entrega de documentos até 15 de agosto de 2024, nos locais indicados em Rio Branco (mezanino da Secretaria de Estado de Saúde, Rua Benjamin Constant, n° 830, Centro), ou Cruzeiro do Sul (Coordenação Regional de Saúde do Vale do Juruá, Rua Leopoldo de Bulhões, n° 216, Alumínio), portando:

– Foto 3×4 recente

Anúncios

– Documento de Identidade

– CPF

– Título Eleitoral e certidão de quitação

– Certificado de Reservista (para homens)

– PIS/Pasep ou Carteira de Trabalho

– Declaração de regularidade do CPF

– Diplomas e certificados de conclusão de cursos

– Registro no conselho de classe (se aplicável)

– Certidões de nascimento ou casamento

– Comprovante de endereço atualizado

– Comprovante de tipagem sanguínea

– Certidões negativas da Justiça Estadual e Federal

– Diversas declarações específicas conforme o cargo

Posse

A cerimônia de posse dos candidatos será realizada em 20 de agosto de 2024, nos endereços indicados em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, com a possibilidade de realizar todo o processo até 22 de agosto de 2024, conforme Decreto nº 7.495-P.

Os candidatos podem obter mais informações junto à Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), pelo telefone (68) 3215-2621 ou via e-mail concursos.gov@gmail.com.