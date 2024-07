Ação de combate ao crime em presídios é feita no Amapá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) integra a 5ª fase de uma ação nacional de combate ao crime organizado dentro dos presídios. A ‘Operação Mute’ atua contra a comunicação ilícita dentro das penitenciárias do país e aqui no estado, foi realizada nesta quarta-feira (24).

Esta ação em todo o país busca impedir que presos de 107 unidades prisionais se comuniquem. Nesta nova fase, que acontece até a próxima sexta-feira (26) as penitenciárias receberão de forma simultânea, ações ostensivas e de fiscalização das forças de segurança.

A ‘Operação Mute’ realizada no Amapá tem o apoio operacional do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar e Grupo Tático Aéreo (GTA).

De acordo com o diretor do Iapen, Luiz Carlos Gomes, todos os alojamentos devem ser revistados durante a operação.

Ainda segundo o diretor, a integração entre as polícias penais do estado e a federal no enfrentamento aos grupos criminosos reflete positivamente.

A ação acontece em conjunto com o Ministério da Justiça através da Secretaria Nacional de Políticas Penais.