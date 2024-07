Vítima de explosão no Mercado do Bosque é extubada e está consciente

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Darllyane França, de 36 anos, que teve 60% do corpo queimado durante um incêndio enquanto trabalhava no Café da Toinha, no Mercado do Bosque, no último domingo, 21, em Rio Branco, foi extubada nesta terça-feira (23), está estável e falando com a equipe médica.

De acordo com informações obtidas pelo ac24horas, Darllyane está em fase de desmame da droga vasoativa (noradrenalina), que foi usada para induzi-la ao coma, e respira sem ajuda de aparelhos.

A família da vítima iniciou uma vaquinha para ajudar com as despesas da casa.

