Todos os hotéis de Cruzeiro do Sul ficam lotados para Expoacre Juruá

Todos os 16 hotéis de Cruzeiro do Sul estão lotados ou reservados até o dia 5 de agosto. A maioria das pessoas, tanto as que já estão na cidade, quanto as que reservaram vagas, vão participar da Expoacre Juruá 2024, que será realizada de 31 de julho a 4 de agosto.

“Já não estamos mais com disponibilidade de vagas desde o dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. No ano passado o movimento foi bem parecido, mas acredito que neste ano vai ter um fluxo maior de pessoas”, citou o empresário Marcos Oliveira, do Hotel Juruá.

Quem não acha vagas se vira como pode e busca casas de parentes e amigos. A professora Ana Virgínia Souza conta que ficará na casa de uma conhecida. ” Eu gosto de ficar a vontade em hotel mas não tem vaga. Eu não imaginava essa dificuldade em vaga mas vou me arrumar no apartamento de um professora da Ufac em Cruzeiro “, relatou ela, que chegou nesta terça-feira em Cruzeiro e ficará até 17 de agosto para participar da Expoacre e ficar para a Procissão de Nossa Senhora da Gloria, em 15 de agosto.

O vice-presidente da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, Assem Cameli, diz que além dos hotéis, a movimentação na cidade aquece outros setores da economia local.

“As pessoas compram roupas e calçados para ir à Expoacre e vão aos salões de beleza. Os restaurantes e lanchonetes lucram. Os táxistas,os mototaxistas e os motoristas de aplicativos lucram, bem como vários outros ramos”. É um bom período para o comércio em geral”, enfatiza.

A expectativa da organização da Expoacre é de um público diário de 30 mil pessoas e movimentação financeira superior a R$ 40 milhões, com cerca de 400 expositores. O evento, que contará com rodeio, lutas, casamento coletivo e outras atrações será encerrada dia 4 de agosto. No dia 5, terá início o Novenário de Nossa Senhora da Gloria, que será encerrado no dia 15 de com a Procissão, que deve reunir mais de 40 mil pessoas. Em seguida, de 28 a 31 de agosto, será realizado também na Arena do Juruá, o Festival da Farinha 2024, que terá como atrações os cantores Pablo do Arrocha e Biguinho Sensação.

O presidente da Associação Comercial, Luis Cunha, acredita que a movimentação será grande até o final da realização dos três eventos. “É, essa a tendência. E já faz tempo que está difícil conseguir hospedagem aqui”, conclui.