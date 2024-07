Terceira filha e guerra familiar: como está a relação de Neymar e Bruna Biancardi

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na última sexta-feira, 19, Neymar assumiu publicamente sua terceira filha, Helena, fruto da breve relação com a modelo Amanda Kimberlly. Por meio dos Stories do Instagram, o jogador compartilhou fotos do dia do nascimento da herdeira, que veio ao mundo no começo do mês de julho.

Em janeiro deste ano, circulou a notícia que Neymar teria engravidado a modelo. De acordo com o portal Leo Dias na época, os familiares do craque, que já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, com Carol Dantas, e Mavie, de 9 meses, com a influenciadora Bruna Biancardi, confirmaram os rumores da nova paternidade.

Assim que Helena nasceu, o atacante fez o teste de DNA para comprovar a paternidade. Após ser confirmado que criança é mesmo filha de Neymar, alguns internautas nas redes sociais apontaram uma traição por parte do jogador com Biancardi, devido as irmãs Mavie e Helena terem nove meses de diferença.

Neymar e Bruna estão firmes e fortes

O relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi continua intacto mesmo após o nascimento de Helena. Na tarde desta terça-feira, 23, os pais de Mavie mostraram que estão juntos em Riad, na Arábia Saudita.

Neymar postou que está em ritmo de treino, preparando-se para a temporada 2024/2025 pelo Al-Hilal. Mas além de mostrar trabalho, Neymar também compartilhou uma foto em família ao lado da namorada e da filha de nove meses.

O casal assumiu publicamente a reconciliação no início do mês, quando foram vistos aos beijos em show de Thiaguinho. Contudo, antes disso, Neymar e Bruna já vinham sendo flagrados em diversos momentos em família.

Neymar e Bruna iniciaram o relacionamento em abril de 2020, e, desde então, vivem entre idas e vindas.

Guerra familiar

Na última sexta-feira, 19, Rafaella Santos, irmã de Neymar, parou de seguir Bruna Biancardi no Instagram. No entanto, a cunhada ainda a seguia. Depois de alguns minutos, Rafaella voltou a seguir Biancardi na rede social.

Vale lembrar que Rafaella Santos não é tão próxima de Bruna Biancardi como é de Amanda Kimberlly. A mãe de Helena convidou Rafaella para ser madrinha de sua filha, além se seguirem no Instagram e trocaram elogios.

No Dia das Mães, a irmã do menino Ney deu um presente para Amanda: uma placa com o nome da criança em destaque e uma frase. Na ocasião, a modelo agradeceu nas redes sociais: “Rafaella, obrigada por tudo.”