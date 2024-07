Suposto corpo celeste deixa rastro de luz no céu do Acre; confira o vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Acreanos de Rio Branco e do interior do estado fazem relatos em redes sociais após terem avistado suposto corpo celeste por volta das 19 horas desta terça-feira (23).

No Instagram, há relatos de moradores de Rio Branco, Tarauacá, Epitaciolândia, Cruzeiro do Sul e Feijó.

Também nesta terça-feira, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (NASA) emitiu um alerta sobre a passagem “próxima” do asteróide 2011 MW1, que tem cerca de 10 metros de diâmetro, e se movimenta a uma velocidade de 28.946 km/h, que passaria a cerca de 3.8 milhões de quilômetros da Terra. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA o caracterizou como um Asteróide Próximo à Terra (NEA) na categoria de ‘Asteróides Potencialmente Perigosos (PHA’s).

No X (antigo Twitter), perfis do tema divulgam imagens de avistamentos de um corpo celeste ocorrido quase no mesmo momento na Austrália (veja o vídeo abaixo).

Mesmo assim, não há informações oficiais ou mesmo em grandes mídias de que tenha havido avistamento do asteróide 2011 MW1 ou outro corpo celeste no Brasil, o que deixa em aberto as possibilidades do que teria sido o objeto avistado pelos acreanos.

Confira o vídeo: