Se ritmo for mantido, Rio Acre pode atingir menor nível da história em 15 dias

O nível do Rio Acre continua preocupando. Mesmo estando ainda no início do período de verão amazônico, o nível do manancial na capital acreana está apenas a 31 centímetros da menor cota histórica.

Em outubro de 2022, o nível do Rio Acre alcançou 1,25m, seu nível mais baixo desde que as medições começaram a ser realizadas. Nesta terça-feira, 23, o nível é de 1,56m, o que representa apenas 31 centímetros de diferença.

Se o ritmo de descida de dois centímetros por dia for mantido, é possível que a cota histórica seja alcançada ainda no próximo mês de agosto, o que pode provocar um cenário jamais visto na capital acreana em relação ao nível do Rio Acre.

Um retrato da atual situação foi captada pelo ac24horas, que mostra o flutuante da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) encalhado no manancial.