‘São Amores’, de Pabllo Vittar, vira hit internacional, e compositor critica

Um dos maiores hits do momento, “São Amores”, gravada por Pabllo Vittar, está dando o que falar. Isso porque a música cantada pela drag, que é uma regravação de “Son de Amores” (2001), do compositor Lucas Gonzalez Gomez, viralizou internacionalmente depois que Lis Padilla, uma dona de casa peruana, ensinou a coreografia hilária da música no TikTok.

Por conta disso, o músico espanhol criticou a fama de sua música em cima de uma dancinha viralizada. “A dança é uma vergonha”, disse Lucas, num vídeo publicado nas redes.

“Isso [de simular um corte no pescoço no verso ‘amores que matam’] é sem comentários. E quando tem [o verso] ‘amores que matam, pum, pum, pum’… A [coreografia com sinal de arminha em frente à cintura] me dá vontade de ir para a rua e cumprimentar as pessoas [desse jeito]. Isso dá nervoso”, completou.

Tudo começou quando Lis Padilla publicou uma gravação dançando o hit da cantora brasileira em 9 de junho. Nos comentários, uma seguidora pediu para que ela fizesse outra publicação, desta vez ensinando a dança. Foi aí que a criadora de conteúdo se destacou nas redes.

A peruana já conta com mais de 4 milhões de seguidores no Tik Tok, e o vídeo tem mais de 28 milhões de visualizações. Confira o tutorial da coreografia: