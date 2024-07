Quem é Jade Magalhães? Mãe do primeiro filho de Luan Santana; confira

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cantor Luan Santana e a noiva, Jade Magalhães, estão à espera do primeiro filho! Após reatarem o relacionamento no início do ano, eles anunciaram a notícia da gravidez na segunda (22), deixando fãs e amigos animados. Mas você sabe quem é a mãe do primeiro filho de Luan Santana? Conheça:

Carreira

Jade Magalhães, de 31 anos, é uma influenciadora e designer de moda formada por uma universidade do Paraná. Nascida em Alto Taquari, no Mato Grosso, Jade já revelou ser apaixonada pelo mundo da moda. Atualmente, ela tem quase 2 milhões de seguidores no Instagram, onde compartilha seu estilo de vida sofisticado e looks grifados.

Vida pessoal

Jade é filha de Maurício Joel de Sá, um político que já foi prefeito de Alto Taquari. Em 2017, seu pai teve os bens bloqueados pela Justiça, acusado de superfaturar a reforma de ônibus. Além da política, a família de Jade também está envolvida na atividade agropecuária na região.

Relacionamento com Luan Santana

Jade conheceu Luan Santana em 2008, nos bastidores de um show do cantor em sua cidade natal. Na época, Luan tinha apenas 17 anos e estava no início de sua carreira como cantor sertanejo. O namoro se tornou público poucos meses depois, e desde então, o casal teve uma relação marcada por altos e baixos.

Em 2020, Jade e Luan ficaram noivos, mas acabaram terminando o relacionamento no mesmo ano. No entanto, no início de 2024, os dois reataram e agora estão mais unidos do que nunca, esperando o primeiro filho.

Redes sociais

No Instagram, Jade Magalhães compartilha um pouco de sua vida ao lado de Luan, além de mostrar seu estilo de vida de alto padrão. Apesar de discreta, suas postagens incluem desde momentos íntimos do casal até suas escolhas de moda, que inspiram muitas seguidoras.

Na noite da última segunda-feira (22), Luan Santana e Jade Magalhães pegaram todos de surpresa ao anunciarem que estão esperando o primeiro filho. Eles publicaram uma série de fotos em conjunto onde o artista aparece acariciando a barriga da amada.

O nome dele significa ‘poderoso como um leão’, ‘ele protege e é justo’, ‘guerreiro’, ‘relativo à Lua’, ‘o filho da Lua’. O dela é originário da palavra em espanhol ‘ijada’, está associado à pedra preciosa conhecida por sua beleza e valor histórico, sendo utilizada como amuleto para proteção e cura e considerada um símbolo de pureza, sabedoria e harmonia. Luan e Jade buscam agora o nome do bebê que vem por aí”, disse a nota da assessoria.