Polícia prende sócio de Nego Di acusado de aplicar golpes de mais de R$ 5 milhões

Anderson Boneti, sócio do humorista Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di, foi preso na segunda-feira, 22, em Bombinhas, litoral de Santa Catarina, pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

Boneti é investigado ao lado do ex-BBB, que também está preso, por suspeita de terem aplicado golpe em mais de 300 pessoas, por meio da empresa Tadezueira, causando prejuízo de mais de R$ 5 milhões a consumidores.

“No esquema criminoso, Boneti tinha a expertise digital e era responsável pelo funcionamento do site, enquanto que Nego Di utilizava a sua imagem de figura pública. Agora entraremos numa segunda fase da investigação, com verificação de valores que entraram na conta e se há crimes de lavagem de dinheiro”, destacou o o chefe da Polícia Civil gaúcha, delegado Fernando Sodré.

Nego Di foi preso em Florianópolis (SC) no dia 14 de julho. No entanto, Boneti não havia sido localizado na ocasião e era considerado foragido.

Nos últimos dias, foram obtidas informações que Boneti estava no litoral de Santa Catarina, possivelmente se escondendo em uma hospedagem no município de Bombinhas. Ele estava sozinho no apartamento, no momento da prisão.

Durante a ação, foram apreendidos documentos, computadores, celular e dois cartões de débito, que serão repassados à Delegacia de Polícia de Canoas.

Rifas ilegais

No último dia 12, o ex-BBB e sua esposa, Gabriela Sousa, haviam sido alvo de operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) que investiga o casal por lavagem de dinheiro.

Foram realizadas buscas na residência do casal para recolher documentos, mídias sociais, celulares, entre outros, a fim de entender “a dimensão exata dos crimes praticados e dos valores obtidos pelo casal”.

A Justiça também teria concedido bloqueio de valores e indisponibilidade de bens dos investigados e de terceiros vinculados à investigação.

Segundo Flávio Duarte, promotor de Justiça responsável pela investigação, dois veículos de luxo do casal foram apreendidos, além de uma arma sem registro, que seria de uso restrito das Forças Armadas. O armamento encontrado ocasionou a prisão em flagrante de Gabriela, esposa do influenciador.