PM que atirou em jovem no Pará é expulso da polícia

Saiu nesta segunda-feira (22), no Diário Oficial do Estado do Pará, a expulsão do policial militar Artur dos Santos Junior, que é investigado por importunar sexualmente e atirar em uma jovem no dia 03 de agosto de 2023. O processo administrativo foi transitado e julgado, e a família aguarda o processo criminal.

A estudante de enfermagem Catharina Kethellen da Silva Palmerin, 24 anos, foi baleada pelo sargento Arthur dos Santos Junior, no bairro do Guamá, enquanto esperava o ônibus para ir ao cinema com suas amigas.

A vítima estava em uma parada de ônibus na avenida Barão de Igarapé-Miri, próximo à avenida José Bonifácio, no momento em que sofreu uma tentativa de abuso sexual por parte do militar.

A ação foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram que o policial se aproximou, passou a cercá-la e tentou puxá-la pelos braços em direção às barracas da feira do Guamá. Para se defender do ataque, Catharina desferiu um golpe de canivete no agressor. Ele, então, sacou a arma e atirou na mulher, ferindo-a no abdômen.

A vítima foi socorrida e levada ao Pronto Socorro do Guamá, onde passou por cirurgia. Em seguida, a jovem foi transferida para um hospital. No momento do crime, moradores da área tentaram defender Catharina, mas o policial apontou a arma para eles, ameaçando-os, e em seguida fugiu. Logo depois, foi preso por uma guarnição da Polícia Militar. À polícia, o militar alegou que a estudante teria tentado assaltá-lo.